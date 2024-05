Padovan: "Pioli rimane un profilo valido e da Champions. Le scelte potrebbero essere tra Bologna, Napoli e Atalanta"

Intervenuto così a Sky Sport, questo il commento del giornalista e opinionista sportivo Giancarlo Padovan riguardante il prossimo futuro di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

"Pioli è una persona per bene e nel calcio questo è molto importante, è capace di creare rapporti solidi con giocatori, che durano nel tempo. Le idee potrebbero essere tra Bologna, Napoli e magari anche Atalanta se Gasperini dovesse andare via, perchè Pioli è un profilo valido e da Champions. Penso che anche in virtù della risoluzione con il Milan, e quindi non esonero, Pioli abbia già le idee chiare sul proprio futuro..".