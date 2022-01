Padovan: "Quando passa l'occasione devi coglierla, il Milan deve provare a vincere"

Intervenuto a Sky Sport 24, Giancarlo Padovan ha parlato della corsa scudetto fra Inter e Milan: "In questo momento l’Inter è in pole, non so se il Milan riuscirà a sovvertire la classifica. Certo ha una grande occasione, ed è per questo che sul mercato deve andare a prendere un centrale: questo può essere l’anno buono. Ieri parlavo con un grande ex allenatore e mi diceva: “Quando passa l’occasione devi cercare di coglierla”. Il tifoso vuole vincere, il Milan deve provare a vincere ma l’Inter parte davanti”.