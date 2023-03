Padovan: "Se il Milan continua così il centro-sud potrebbe appropriarsi della corsa Champions"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la corsa Champions tra Milan, Lazio, Roma e Inter: “Attenzione, se il Milan continua così le romane che possono andare in Champions sono due. Si creerebbe una strana, inedita situazione, con il Napoli e due romane in Champions. Il centro-sud si approprierebbe della Champions League, con l’Inter che secondo me ci andrà”.