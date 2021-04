Padovan: "Se il Milan giocherà come fatto fino a questo momento, arriverà in Champions League"

Giancarlo Padovan, intervenuto durante la trasmissione ‘Il Calcio è servito” in onda su Sky, ha parlato del Milan. Padovan ha detto: “Il Milan deve continuare a giocare come fatto fino adesso, se lo farà arriverà la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, deve costruire giocatori per il futuro. Rinnovo Gianluigi Donnarumma? Non bisogna fare follie. Quello che offre il Milan, cioè 8 milioni + 1 di bonus, mi sembrano tanti e giusti per il mercato attuale, anche perché se non resta al Milan, mi devono dire dove va Donnarumma. Le grandi squadre che possono permettersi Donnarumma, sono apposto e dunque, non si può bluffare in continuazione. Firmare per 9 milioni non credo sia demotivante per il calciatore”.