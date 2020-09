Padovan su Ibra: "È sempre al centro del gioco, è un attaccante che fa anche il regista"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così la doppietta di ieri di Ibrahimovic contro il Bologna: "E' stato preso per questo ed è ben pagato per fare questo. Il Milan ha fatto uno sforzo importante perchè sanno bene quanto sia importante, non solo a livello tecnico. E' sempre al centro del gioco, è un attaccante che fa anche il regista. E' il centro di ogni giocata dei rossoneri. Anche Pioli ha esaltato la sua intelligenza in campo".