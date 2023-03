Padovan su Napoli-Milan: "Gara delicata, può condizionare le partite successive"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a SkySport sulle sfide tra Milan e Napoli: "Magari se lo aspetta il Milan, che pensa che Spalletti possa magari far riposare qualcuno. Ma secondo me sarebbe un errore per Spalletti fare un turnover generoso. Questa è una partita delicata che può condizionare secondo me, per esito e performance, le partite successive.