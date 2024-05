Padovan sul ciclo di Pioli: "Secondo me manca un altro trofeo come la Coppa Italia o Europa League, ma il bilancio è stato positivo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, questo il commento del giornalista e opinionista sportivo Giancarlo Padovan riguardante il ciclo di Stefano Pioli al Milan. Ecco le sue interessanti dichiarazioni:

"Ieri sera saluto degno di un grande club e pubblico, che ha contestato Pioli durante l'anno ed è vero, ma ieri i milanisti hanno dimostrato grande riconoscenza e dignità, un grande popolo con una forte storia. Per Pioli hanno pesato molto i derby persi, che più che macchie sono stati dei fatti compiuti, però non dimentichiamo tutto il percorso che ha fatto Stefano in rossonero vincendo poi uno scudetto in faccia ai rivali di sempre. Secondo me manca un trofeo per Pioli, una Coppa Italia o Europa League, ma il bilancio è sicuramente positivo".