Padovan sul derby: "È l'ultima occasione per il Milan per restare attaccato al treno scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "E' l'ultima occasione per il Milan per restare attaccato al treno scudetto. I rossoneri hanno una partita difficile, vuole vincerla con la testa ma mi sembra poc brillante nelle gambe. La mancanza di Ibrahimovic e Rebic, l'assenza di Kjaer mi fanno pensare ad una squadra in difficoltà"