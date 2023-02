Padovan sul Milan: "Nuovo modulo? I rossoneri devono cambiare l'atteggiamento"

MilanNews.it

In merito al cambio di modulo di Stefano Pioli in vista del derby, Giancarlo Padovan ha spiegato ai microfoni di SkySport24: "Il Milan deve cambiare l'atteggiamento. Deve essere connessa e tutti collegati. Il Milan ha perso questi suoi principi. Il 4-3-3 può dare maggiore solidità, ma non credo che sarà determinante il cambio di modulo".