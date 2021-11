Padovan sul Milan: "Ottavi di Champions? Serve un'impresa"

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così delle possibilità del Milan di qualificarsi agli ottavi di Champions League: "Si è sempre parlato di dna eurpeo al Milan. Questo è un Milan diverso però, gli ultimi anni non sono stati semplici anche a livello societario, quindi non basta ricordare i tempi passati. Qualificarsi agli ottavi con zero punti in tre partite non sarà facile, anzi è difficilissimo. Solo Newcastle e Atalanta sono riusciti in questa impresa, servirà qualcosa di particolare".