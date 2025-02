Padovano: "Conceiçao, se non c'erano giocatori funzionali al gioco: perché sei andato al Milan?"

vedi letture

L'ex calciatore Michele Padovano è stato ospite negli studi di Sky Sport 24 e ha commentato tra le altre cose il momento del Milan partendo da una considerazione sul tecnico, Sergio Conceicao, che ha rimediato un'altra sconfitta contro il Torino: "Ha dichiarato che prima del mercato non ci fossero giocatori funzionali al suo gioco. Allora mi viene da chiedere: perché sei andato al Milan? Poi nel mercato intervengono, prendono alcuni giocatori funzionali, ma la musica non cambia."

Poi ha aggiunto sulla situazione relativa a Theo e Leao: "Rilanciare il Milan senza Theo e Leao a fine anno? Secondo me sì, andava fatto già prima, un anno fa. Leao è un giocatore strepitoso, ma per un motivo o per un altro non riesce a dare continuità alle prestazioni. Potevano esserci delle valutazioni diverse, sicuramente a fine anno le faranno e secondo me prenderanno delle strade diverse