Padovano: "Contro il Cagliari il Milan e Leao devono dare continuità alla prestazione fatta vedere a Madrid"

Nel pomeriggio di Sky Sport 24, l'ex calciatore Michele Padovano ha parlato di Milan a poche ore dal fischio d'inizio della sfida della Unipol Domus Arena contro il Cagliari:

"Contro il Cagliari il Milan non troverà gli stessi spazi che ha trovato contro il Real Madrid. Giocare contro squadre del genere è più difficile? Tutto vero, perfetto, ma è altrettanto vero che l'atteggiamento da parte dei giocatori che si è visto a Madrid, è stato un atteggiamento importante, imponente. Sono entrati con il piglio di fare la partita. Quindi questo secondo me sia il Milan che Leao devono dare continuità alla prestazione che hanno fatto vedere a Madrid. Perché il Milan visto a Madrid è un Milan importante che non può andare a Cagliari e soffrire o pareggiare o perdere una partita. Quindi deve andare là, imporre il proprio gioco e vincere la partita".

Su Leao: "Quello visto a Madrid è stato straordinario, ma lo abbiamo sempre detto: le qualità di Leao non si discutono. È il rendimento che si discute, che è così altalenante, purtroppo per lui ed il Milan. Lui si deve mettere in testa che deve anche tornare, quindi ha avuto delle occasioni anche a Madrid, che secondo me dovevano essere più incisive, pur facendo una partita eccezionale, perché ha fatto una partita eccezionale. Però ha sempre quella situazione di gioco che manca un pezzo per essere un campione. Quindi, per il bene del calcio, dei tifosi e del Milan, speriamo che lui riesca a dare continuità a queste grande prestazioni".