Paganin: “Maldini uno dei difensori più forti della storia del calcio”

Intervistato da "I Titolari Podcast", Massimo Paganin ha raccontato dei calciatori più forti degli anni '90 in Serie A. Ecco un estratto: "Ronaldo è fuori concorso, vinceva le partite da solo. Baggio era un genio dal punto di vista calcistico, un trascinatore. Ricordo qualche difficoltà con Ulivieri nella prima parte della stagione a Bologna, poi però si chiarirono e nel ritorno facemmo benissimo, dietro solo a Inter e Juventus per numero di punti fatti. Penso a Gullit, Van Basten, Batistuta che all’inizio aveva fatto fatica poi era difficile da marcare perché era bravo ad assentarsi dalla partita, Inzaghi, Zidane, Del Piero, Signori, Totti. Maldini era uno dei difensori più forti nella storia e nella mia unica convocazione in nazionale con Sacchi, ero in camera con lui. Bergkamp era un fenomeno, poi lo ha dimostrato in Premier ma in Italia non si è espresso come avrebbe potuto".