Massimo Pagnin, ex giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della ripresa degli allenamenti di gruppo: "I parametri messi sono inattuabili. Non credo che se in una fabbrica c'è un positivo, chiudono la fabbrica. Si dovrebbe mettere in quarantena solo il contagiato e non anche la squadra"