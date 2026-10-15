Paganini sul Milan: "Mendes ha fatto prendere Ramos per 75 milioni e non è il centravanti che serviva"

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Il giornalista Paolo Paganini ha parlato anche del Milan e della scelta di prendere Gonçalo Ramos come nuovo attaccante

Il giornalista Paolo Paganini, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua sulla Juventus e sul Milan che stasera saranno impegnate in Europa League: "Si parla del nervosismo di Spalletti, ma il problema riguarda ancora una volta il mercato. Si parla di Woltemade, ma non era il giocatore che voleva Spalletti. Voleva il rinnovo di Vlahovivc e non è stato possibile, soprattutto per questioni di bilancio. Voleva Mateta, Sorloth, Zirkzee, gli hanno preso Woltemade. Il mercato non ha coperto due lacune, il centravanti e il regista, che manca ancora. Il nervosismo poi è dato dal fatto che lo spettro di Conte c'è. Il fatto che possa tornare è un problema, a livello di gestione del gruppo e dell'ambiente in generale. Quando hai una situazione come questa in campionato e vai in Europa con un organico non all'altezza, si innesca tutto un processo che va a inficiare il tutto".

Cosa aggiunge?

"Se spendi tutti quei soldi per Alajbegovic, quando hai Nico Gonzalez, Conceicao, Yildiz, come esterni, perché non investi quei soldi su una prima punta di ruolo? E' questo che non capisco. Se uno ci pensa, quanti anni sono che i due problemi più importanti della Juve sono la punta e il regista?".

Sul Milan cosa dice?

"Ha sbagliato Mendes, ha fatto prendere Ramos per 75 milioni e non è il centravanti che al Milan serve".