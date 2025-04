Paganini: "Paratici vuole autonomia. Ibra non vuole uomini che gli fanno ombra"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Juventus, che fare con Kolo Muani?

"E' un po' sparito dai radar perché l'input con Tudor è stato quello di valorizzare Vlahovic e non fargli perdere troppo in termini economici. Kolo Muani è in prestito secco, la Juve non può permettersi di fare l'errore fatto a inizio stagione, di puntare solo su un attaccante. Potrebbe la Juve puntare su un nome forte, magari Osimhen perchè ha un collegamento con Giuntoli, anche se lì devi fare i conti con ADL, ma Kolo Muani potrebbe rientrare in chiave Juve con un rinnovo del prestito e non per prenderlo in maniera definitiva".

Vlahovic può essere un attaccante per Conte, se dovesse arrivare?

"Faccio una provocazione: se la Juventus vuole tenersi Vlahovic, prende Italiano come allenatore. E' quello che lo ha valorizzato meglio, alla Fiorentina. Eventualmente potrebbe puntare a Italiano. Dovesse arrivare Conte, lui ha i suoi pallini. Non è uno che si accontenta. Magari può tenerlo, ma poi chiederà anche altro".

Mancini ha smentito di essere consulente della Sampdoria e conferma di volere una panchina. Che succederà?

"Mancini si è sempre portato dietro i suoi fedelissimi. Mi ha meravigliato che non ci sia Salsano, ma ha sempre puntato su una squadra di cui si fida. Ha lavorato molto per il ritorno del figlio, ma ora c'è da capire chi sarà il vero proprietario della Samp, con Manfredi che per ora tira le fila ma non si sa poi cosa accadrà".

Milan, si è tornati a parlare di Paratici:

"Sapete chi sarà il nuovo ds del Milan? Ibrahimovic. Non vuole uomini che gli fanno ombra ma quelli che vanno d'accordo con lui. Uno come Paratici, che vuole avere autonomia, al Milan non ci va. Finchè non sai cosa farà Ibra, devi prendergli uomini che non gli fanno ombra".