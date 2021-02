Pagella Gazzetta: bene Theo, Gigio, Kalulu e Krunic, Mandzukic mai pericoloso. Meite si perde Pavkov sul 2-2

Secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere contro la Stella Rossa è stato Theo Hernandez, il quale si meritato un bel 6,5 in pagella. Stesso voto anche per Donnarumma, Kalulu, Tomori, Krunic e Tonali. Sufficienza piena per Leao, mezzo voto in meno invece per Romagnoli (ingenuo sul rigore), Bennacer, Castillejo e Rebic. 5 infine per Meite e Mandzukic: il primo non è stato continuo e si è perso Pavkov in occasione del 2-2, mentre il croato non si è mai reso pericoloso.