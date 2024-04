Pagelle Gazzetta: bene gli attaccanti (a parte Giroud), Kjaer e Thiaw in grande difficoltà

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, i voti più alti sono stati dati agli attaccanti dl Milan: 6,5 per Chukwueze, Leao, Jovic e Okafor. Stesso voto anche per Reijnders, entrato bene in campo nella ripresa. Sufficienza piena per Sportiello, Gabbia, Theo Hernandez e Pulisic, mezzo voto in meno invece per Florenzi.

L'unico attaccante che non ha convinto è stato Giroud, il quale ha commesso un altro grave errore sotto porta dopo quello contro la Roma in Europa League. Il francese ha preso 5, stesso voto anche di Adli, Loftus-Cheek e Musah. I peggiori in campo sono stati però due centrali di difesa: Kjaer e Thiaw sono apparsi infatti in grande difficoltà e per questo hanno preso 4,5.