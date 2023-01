Pagelle Gazzetta: Bennacer dominatore del centrocampo, bene anche Kalulu e Pobega. Vranckx, che ingenuità

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani di Milan-Roma, il voto più alto nelle file rossonere è per Ismael Bennacer, autentico dominatore in mezzo al campo: l'algerino si è meritato un bel 7,5. Buona prestazione (6,5) anche degli autore dei due gol milanisti Kalulu e Pobega, mentre hanno preso la sufficienza piena Tatarusanu, Calabria, Theo Hernandez, Saelemaekers, Leao e Giroud. 5,5 per Tomori, Tonali, Diaz e De Ketelaere, ma il voto pià basso (5) spetta a Vranckx, che nel finale è stato ingenuo a provocare il fallo da cui è nata poi la punizione del 2-2.