Pagelle Gazzetta: Calha di nuovo decisivo, Kjaer e Tomori un muro. Bennacer, che rientro

La vittoria di ieri del Milan contro la Fiorentina è stata molto pesante e per questo ci sono voti piuttosto alti per i rossoneri nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: i migliori sono stati Calhanoglu (è tornato decisivo), Kjaer, Tomori (un muro i due difensori centrali), Diaz, Ibrahimovic e Bennacer (grande rientro in campo), i quali si sono meritati un bel 7. Mezzo voto in meno per Kessie e Castillejo, mentre hanno preso 6 Theo Hernandez e Tonali. Tre sole insufficienze (5,5): Donnarumma (poteva fare di più sulla punizione di Pulgar), Dalot (troppi errori) e Saelemaekers (si è visto poco).