Pagelle Gazzetta - Calhanoglu il migliore, Gigio decisivo

Calhanoglu è stato il migliore in campo contro l’Atalanta secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7 per il giocatore turco, autore di "un’altra partita da protagonista". Ottima anche la prestazione di Donnarumma (7 anche per Gigio), così come la performance di Kjaer (6.5), che gioca "di mestiere e di carattere". Voto 6.5 anche per Rebic e Leao, sufficienza piena per il resto della squadra. Gli unici a non aver superato l’esame Atalanta sono Saelemaekers (5.5) e Biglia (5).