Pagelle Gazzetta - Diaz invisibile, si salvano Rebic e Romagnoli

La Gazzetta dello Sport boccia la prestazione di Maignan contro lo Salernitana. Il portiere francese (voto 4) è il peggiore in campo all’Arechi, seguito da Tomori, Bennacer, Diaz e Giroud (5 per loro). Insufficienti anche Theo Hernandez, Tonali, Kessie e Saelemaekers, gli unici a salvarsi sono Calabria, Leao, Messias (voto 6 per loro tre), Romagnoli e Rebic (6.5 per il capitano e l’attaccante, autore del gol del definitivo 2-2).