Pagelle Gazzetta - Gigio parate da campione, Calha il peggiore

Donnarumma è stato il migliore in campo a Brescia secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per Gigio, che "tiene a galla il Milan peggiore con parate da campione". Bene anche Rebic (voto 7), "l’uomo giusto nel metro di campo giusto". Positiva la prestazione di Bennacer (6.5), "l’ago della bilancia" della squadra rossonera. Stesso voto per Castillejo, sufficienza piena per Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez, Kessié e Ibrahimovic. Male Leao (5.5), ma il peggiore è Calhanoglu (5.5 anche per lui): il turco "si perde nel nuovo assetto tattico, non crea e non è molto utile in fase difensiva".