Pagelle Gazzetta - Giroud eroe del derby, Kessie è un disastro

La Gazzetta dello Sport premia Giroud come migliore in campo nel derby. Voto 8 per il francese, autore della doppietta decisiva. Giudizio più che positivo anche per Maignan (7.5), determinante con le sue parate soprattutto nel primo tempo. Bene anche Tonali e Brahim Diaz (voto 7 per entrambi), di spessore la prestazione del giovane Kalulu, che si merita un 6,5. Sufficienza piena per Romagnoli, Bennacer e Leao, poi tanti voti negativi: 5,5 per Calabria, 5 per Theo e Messias, 4,5 per Saelemaekers. Ma il peggiore, secondo la rosea, è Kessie (voto 4).