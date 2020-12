Pagelle Gazzetta: Hauge e Tatarusanu i migliori, bene anche Kalulu, Dalot e Tonali

Secondo La Gazzetta dello Sport, i migliori in campo ieri sera nelle file rossonere contro lo Sparta Praga sono stati Hauge e Tatarusanu, i quali si sono meritati un bel 7 in pagella: il norvegese ha segnato il gol vittoria, mentre il portiere ha salvato la porta milanista nel finale con un grande intervento su Karlsson. Buona prestazione (6,5) anche di Kalulu, Dalto, Tonali e Castillejo. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Leao (5,5), il quale è entrato in campo nella ripresa al posto di Colombo senza però incidere più di tanto.