Pagelle Gazzetta - Hauge salva il Milan, Theo il peggiore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Hauge è stato il migliore del Milan nel match contro la Sampdoria. Voto 7 per il norvegese, "il salvatore che venne dal freddo", scrive la rosea. Bene anche Donnarumma (decisivo nel primo tempo su Gabbiadini e Thorsby), Tomori e Kessié: voto 6.5 per loro. Sufficienza piena per Kjaer, Kalulu e Tonali, poi solo giudizi negativi. A cominciare da Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic, che non riescono a incidere (voto 5.5). Mezzo punto in meno (5) per Saelemaekers, Bennacer e Castillejo, ampiamente negativa la prova di Krunic (voto 4.5). Ma il peggiore del Milan è Theo Hernandez (4), che regala il gol a Quagliarella.