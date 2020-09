Pagelle Gazzetta - Ibra di un altro livello, Castillejo pasticcia

Ibrahimovic è stato il migliore in campo contro il Bologna secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 8 per lo svedese, autore di una doppietta. Bene anche Donnarumma, Calabria, Theo Hernandez e Bennacer (voto 7 per loro), così come Kjaer, Kessié, Calhanoglu, Rebic, Saelemaekers e Brahim Diaz (6.5). Sufficienza piena per Gabbia e Duarte, rimandato invece Castillejo: voto 5.5 per lo spagnolo, che pasticcia troppo con la palla tra i piedi.