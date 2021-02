Pagelle Gazzetta: Ibra il migliore, Rebic di nuovo spietato. Saelemaekers flop

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo il 4-0 di ieri del Milan contro il Crotone, il voto più alto non poteva non essere dato a Ibrahimovic, che con la doppietta di ieri ha raggiunto quota 501 gol in carriera con i club: la Rosea gli ha dato 8. Grande prestazioni e due gol poi anche per Rebic (7,5), il quale è finalmente tornato spietato in area di rigore. 7 a Theo Hernandez, un turbo imprendibile sulla sinistra, e a Calhanoglu, autore di due assist, mentre hanno preso mezzo voto in meno Donnarumma, Calabria, Tomori, Meite, Kessie e Leao. Sufficienza piena per Romagnoli e Castillejo (6). L'unico flop della giornata è stato Saelemaekers (5).