Pagelle Gazzetta - Ibra il migliore, Romagnoli "soffre" Lukaku

Ibrahimovic, ovviamente, è il migliore in campo nel derby secondo La Gazzetta dello Sport. Lo svedese (voto 9) è "la dimostrazione di come il talento non abbia età". Ottime anche le performance di Leao e Kessié (7 per entrambi), così come quelle di Bennacer, Saelemaekers e Calhanoglu (6.5 per loro). Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Kjaer, Hernandez e Castillejo, male Krunic (voto 5.5), entrato in campo nella ripresa. Ma il peggiore del Milan, sempre secondo le pagelle della rosea, è Romagnoli (5.5): il capitano era al rientro dopo in lungo stop e ha sofferto tantissimo la fisicità di un colosso come Lukaku.