Pagelle Gazzetta: Jack e Piatek i migliori, bene anche i centrali di difesa

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, Giacomo Bonaventura e Kris Piatek sono i rossoneri che si sono meritati i voti più alti dopo la gara sul campo del Bologna, cioè 7: Jack ha giocato una partita di grande qualità, mentre il polacco ha finalmente fornito una prestazione positiva dopo diverse prove deludenti. Mezzo voto in meno, ma gara assolutamente positiva, anche di Musacchio, Romagnoli, Bennacer e Suso. Sufficienza piena per tutt gli altri, tranne che per Kessie, il quale non ha inciso più di tanto e per questo si è meritato 5,5.