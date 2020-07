Pagelle Gazzetta: Kessie il migliore, che impatto Bonaventura. Serata no per Gigio

Franck Kessie, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nelle file rossonere ieri sera contro il Napoli: l'ivoriano, autore del gol del definitivo 2-2 su rigore, si è infatti meritato un bel 7,5. Ottima prestazione (7) anche di Kjaer, Hernandez e Bonaventura, il quale è entrato in campo nella ripresa e ha avuto un grande impatto, conquistando anche il rigore poi trasformato da Kessie. Mezzo voto in meno, ma comunque buona prova, invece per Romagnoli, Bennacer, Rebic e Leao. 6 per Conti, mentre hanno preso 5,5 Donnarumma (imperfetto sui due gol del Napoli), Paquetà (troppo leggero nelle giocate), Calhanoglu (si è proposto poco in avanti), Ibrahimovic (si è visto poco) e Saelemaekers (doppio giallo sciocco).