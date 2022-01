Pagelle Gazzetta: Leao decisivo, due assist per Theo. Delude Rebic

L'ingresso in campo nella ripresa di Rafael Leao è stato decisivo per la vittoria finale del Milan contro il Genoa e per questo il portoghese si merita il premio di migliore in campo nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport: l'attaccante esterno rossonero ha preso 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Theo Hernandez (due assist) e Giroud, autore del gol del momentaneo 1-1 con un bellissimo colpo di testa, mentre hanno preso 6,5 Kalulu, Gabbia, Tonali, Saelemakers e Florenzi. Sufficienza piena per Maignan, Tomori e Diaz, 5,5 invece per Bakayoko e Maldini. Deludenti infine le prestazioni di Krunic, Messias e Rebic.