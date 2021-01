Pagelle Gazzetta - Leao decisivo, male Tonali

Rafael Leao, secondo La Gazzetta dello Sport, è stato il migliore in campo nel Milan. Voto 7 per il portoghese, "sempre più decisivo e costante". Bene anche Donnarumma e Ibrahimovic (7 per entrambi), così come Calabria, Tomori, Kessié e Rebic (6.5 per loro). Sufficienza piena per Romagnoli, Hernandez, Saelemaekers, Krunic, Bennacer e Mandzukic, l’unico voto negativo (voto 5) è per Tonali, il quale prosegue nella "sofferta ricerca di un senso tattico e di una personalità da Milan".