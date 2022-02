Pagelle Gazzetta: Leao e Bennacer top, deludono Diaz e Rebic

Nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport dopo Milan-Sampdoria di ieri, il voto più alto (7) è stato dato a Bennacer e Leao: l'algerino è stato sempre al centro del gioco rossonero, mentre il portoghese ha segnato il gol vittoria con un grande spunto dopo appena 8'. Prestazione altrettanto positiva (6,5) anche di Maignan, Calabria, Romagnoli, Tonali, Messias, Saelemaekers e Giroud. Sufficienza piena per Tomori e Florenzi, mezzo voto in meno invece per Kessie. I peggiori in campo sono stati Diaz (un passo indietro rispetto alle ultime partite) e Rebic (troppi errori).