Pagelle Gazzetta - Mastino Tonali, Kessie il migliore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Franck Kessie (voto 7.5) è stato il migliore in campo nel Milan, seguito dal brasiliano Junior Messias (7.5 anche per lui). Voti alti anche per Kjaer, Tonali, Saelemaekers e Ibrahimovic (7 per loro), ottime anche le prestazioni di Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez, Florenzi, Bennacer Brahim Diaz, Krunic e Bakayoko. Sufficienza piena, infine, per Tatarusanu e Giroud.