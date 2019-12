Pagelle Gazzetta: non si salva nessuno, nemmeno una sufficienza tra i rossoneri

Dopo la disfatta contro l'Atalanta, nelle pagelle della Gazzetta dello Sport non c'è nemmeno una sufficienza nelle file rossonere: il voto più alto è stato dato a Piatek (5,5), entrato in campo con voglia nella ripresa. Mezzo voto in meno per Donnarumma, Romagnoli e Bonaventura, mentre hanno preso 4,5 Musacchio, Rodriguez, Kessie e Calhanoglu. I peggiori in campo sono stati infine Conti (in grande difficoltà), Bennacer (irriconoscibile), Leao (deludente, sbaglia troppo), Calabria (soffre tantissimo Ilicic) e Suso (non combina nulla).