Pagelle Gazzetta: Rebic, Kessie e Leao i migliori, Romagnoli e Paquetà in difficoltà

Secondo La Gazzetta dello Sport, ieri sera contro la Juventus, i migliori in campo nelle file rossonere sono stati Rebic, Kessie e Leao, i quali si sono meritati un bel 7 in pagella. Buonissima prestazione (6,5) anche di Donnarumma, autore di una super parata su Rugani, Bennacer e Ibrahimovic. Sufficienza piena (6) per Conti, Hernandez, Calhanoglu e Bonaventura, mentre hanno preso mezzo voto in meno Kjaer e Saelemaekers. Le uniche note negative della serata milanista sono stati Romagnoli e Paquetà: il primo ha sbagliato su entrambi i gol bianconeri, il brasiliano, invece, ha faticato molto da esterno ed è stato sostituito all'intervallo da Calhanoglu. La Rosea ha dato 5 a entrambi.