Pagelle Gazzetta: Romagnoli il migliore, Calha ancora in gol. Leao innocuo

Secondo La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli si è meritato il titolo di migliore in campo contro il Verona: il capitano milanista è stato un argine maestro in difesa e per questo si è meritato un bel 6,5. Stesso voto anche per Calhanoglu, che ha segnato il gol del pareggio su punizione, mentre hanno preso 6 Donnarumma, Musacchio e Kessie. Mezzo voto in meno per tutti gli altri, tranne che per Leao, il quale ha preso 5 (troppo innocuo senza Ibra).