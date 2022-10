Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi, che errori Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono poche le sufficienze nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani della sconfitta del Milan sul campo del Torino: solo Tonali, Gabbia, Messias, Diaz e Dest hanno infatti meritato il 6. Mezzo voto in meno per Tatarusanu, Tomori e Rebic, mentre hanno preso 5 Theo Hernandez, Pobega, Origi e De Ketelaere. 4,5 per Kalulu, ma il voto più (4) spetta invece a Leao che ha sbagliato due gol clamorosi ad inizio partita.