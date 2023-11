Pagelle Gazzetta: si salvano in pochi, male Maignan, Calabria e Giroud

vedi letture

Ci sono solo cinque sufficienze nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport all'indomani del match perso dal Milan contro il Borussia Dortmund: il voto più alto (6,5) è stato dato a Chukwueze, autore del suo primo gol in rossonero, Thiaw, Tomori e Jovic che nel finale ha preso un palo. Sufficienza piena (6) per Adli, mentre hanno preso 5,5 Reijnders, Pulisic e Krunic.

Male tutti gli altri: 5 per Theo Hernandez e Loftus-Cheek, ma il voto più basso spetta invece a Maignan, Calabria e Giroud, i quali hanno preso 4,5. Il portiere ha commesso un errore sul terzo gol ed è stato poco reattivo in occasione della seconda rete dei tedeschi, il terzino ha procurato il rigore del vantaggio del Borussia con un intervento maldestro, mentre il centravanti francese non si è più ripreso dal penalty sbagliato dopo 6 minuti.