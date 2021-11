Pagelle Gazzetta: si salvano solo Kjaer e Messias, malissimo Kessie

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, ci sono solo due sufficienze nelle file rossonere: si tratta di Simon Kjaer e di Junior Messias, i quali hanno preso 6. Mezzo voto in meno per Maignan, Saelemaekers e Tonali, 5 invece per Romagnoli e Bennacer. Ci sono poi diversi 4,5: Florenzi, Theo Hernandez, Bakayoko, Diaz, Leao e Ibrahimovic. Il voto più basso però spetta a Kessie (4), troppo svagato e spesso fuori posizione.