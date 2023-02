Pagelle Gazzetta: solo due sufficienze, malissimo Messias, Kjaer, Origi, Giroud e Krunic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, il migliore in campo nelle file rossonere è stato Tatarusanu che con alcune ottime parate ha tenuto in vita il Milan fino alla fine: il portiere milanista si è meritato un bel 6,5. L'unica altra sufficienza è stata data a Brahim Diaz (6). Mezzo voto in meno per Tonali e Leao, 5 per Kalulu, Gabbia, Calabria, Theo e Saelemaekers. Il voto pià basso (4,5) è stato dato invece a Messias, Kjaer, Origi, Giroud e Krunic.