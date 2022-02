Pagelle Gazzetta - Solo voti positivi per il Milan: Leao il migliore

Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è stato il migliore in campo nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Voto 7.5 per il portoghese, autore di un gol e un assist nel primo tempo. Stessa valutazione (7.5) per Giroud, protagonista della partita con una doppietta. Ottime anche le performance di Romagnoli, Tonali e Diaz (7 per loro), voto 6.5 per Kalulu, Theo Hernandez, Kessie, Messias e Bennacer. Per tuggi gli altri sufficienza piena.