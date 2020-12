Pagelle Gazzetta - Theo super, sentenza Calhanoglu, male Leao

Theo Hernandez è stato il migliore in campo in Milan-Lazio secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il francese, il quale sta attraversando un "momento di forma sconvolgente". Ottima anche la prestazione di Calhanoglu (7.5), autore di un gol e due assist su calcio d’angolo. Bene pure Donnarumma e Rebic (voto 7 per loro), così come Romagnoli e Saelemaekers (6.5 per entrambi). Sufficienza piena per Calabria e Castillejo, rimandati Kalulu, Tonali e Krunic (5.5). Ma il peggiore dei rossoneri è Leao (voto 5.5), che si mette in cattiva mostra con un’altra "partita ciondolante".