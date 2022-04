Pagelle Gazzetta: Tomori in difficoltà, Diaz e Leao i più intraprendenti

MilanNews.it

Brahim Diaz e Rafael Leao sono i giocatori del Milan che hanno ricevuto il voto il voto più nelle pagelle della Gazzetta dello Sport all'indomani del derby di Coppa Italia: i due giovani rossoneri sono stati i più intraprendenti e per questo si sono meritati un bel 6,5. Sufficienza piena (6) per Maignan, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali e Kessie. Mezzo voto in meno invece per Calabria, Kalulu e Krunic, mentre hanno preso 5 Saelemaekers, Giroud e Messias. Il peggiore in campo è stato infine Tomori (4,5), il quale è apparso in grande difficoltà contro gli attaccanti dell'Inter.