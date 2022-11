Pagelle Gazzetta: Tomori, un salvataggio che vale un gol. Male Krunic e Origi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il voto più alto nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport spetta a Fikayo Tomori, il cui salvataggio sulla linea sul tiro di Ikone vale un gol: per questo il difensore inglese si è meritato un bel 7. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettando positiva, per Giroud, Leao, Dest e Vranckx, mentre Tatarusanu, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer e Tonali hanno preso la sufficienza piena (6). 5,5 per Thiaw e Diaz, 5 infine per Krunic e Origi.