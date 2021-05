Pagelle Gazzetta - Turbo Theo, Rebic il migliore in campo

Ante Rebic (voto 8.5) è stato il migliore in campo contro il Torino secondo La Gazzetta dello Sport. Ottime anche le prestazioni di Hernandez, Kessie e Brahim Diaz (7.5 per loro), così come le performance di Donnarumma, Calabria, Bennacer e Castillejo (voto 7 per i quattro rossoneri). Mezzo punto in meno (6.5) per Kjaer, Tomori, Calhanoglu, Krunic e Leao, sufficienza piena per Meite, entrato in campo a inizio ripresa.