Pagelle Tuttosport: bene Tonali e Calabria, Hauge troppo timido. Leao e Castillejo si vedono poco

Davide Calabria e Sandro Tonali sono stati, secondo Tuttosport, i migliori in campo ieri sera nella sfida di Coppa Italia vinta dal Milan ai rigori contro il Torino: 6,5 per entrambi. Il terzino ha fatto molto bene anche in mezzo al campo, mentre il centrocampista ha sbagliato poco o nulla. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Castillejo (si è visto poco), Hauge (troppo timido) e Leao (poco incisivo), i quali hanno preso 5.