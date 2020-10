Pagelle Tuttosport: Dalot e Bennacer i migliori, Leao bene anche da centravanti. Che bravo Diaz

Secondo Tuttosport, i migliori in campo ieri sera contro lo Sparta Praga nelle file rossonero sono stati Dalot e Bennacer, i quali si sono meritati entrambi un bel 7,5 in pagella. Ottima prestazione (7) anche di Diaz e Leao, che sono andati tutti e due in gol, mentre Kjaer e Tonali hanno preso mezzo voto in meno (6,5). Sufficienza piena invece per tutti gli altri.