Pagelle Tuttosport - Energia Kalulu, Diaz non incide

Anche Tuttosport premia Tonali per la prestazione offerta contro il Porto. Voto 6.5 per il centrocampista, il quale "calamita i palloni e pare arrivare dappertutto con i suoi tentacoli". Bene anche Kalulu (6.5 anche per lui), che porta “energia pura” al Milan con il suo ingresso. Sufficienza piena per Tatarusanu ("Gran parata su Grujic") e tanti altri rossoneri, poi soltanto voti negativi: da Calabria a Tomori, Krunic, Saelemaekers e Brahim Diaz, parecchi giocatori non sono riusciti a incidere.